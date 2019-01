ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बने रोहित शर्मा

भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई धरती से मोहब्बत दर्शाते हुए अपने वनडे करियर की 21वीं सेंचुरी ठोकी। हालांकि, रोहित की यह शतकीय (129 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 133 रन) पारी भारत को हार से नहीं बचा सकी। इसके बावजूद रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अपनी सफलता का दौर जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वनडे शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा पहले नंबर पर काबिज हो गए तो वहीं विश्व में वह श्रीलंका के कुमार संगकारा के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई धतरी पर अब तक 5 वनडे शतक लगाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने भी ऑस्ट्रेलियाई धतरी पर वनडे में 5 शतक ही लगाए हैं।

Rohit's century in vain as Australia win the 1st ODI by 34 runs. Series 1-0 now #AUSvIND pic.twitter.com/RlcDGlEGSD