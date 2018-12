VIDEO: रोहित शर्मा ने दिया पेन को जवाब, बोले- शतक मार दो MI खरीद लेगी

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मेलबर्न में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन टिम पेन और एरोन फिंच द्वारा किए गए मजाक का करारा जवाब दिया है। दरसल, मैच के दूसरे दिन जब रोहित शर्मा क्रीज पर थे, उस वक्त विकेटकीपर टिम पेन और फील्डिंग कर रहे एरोन फिंच ने उनका ध्यान भटकाने की काफी कोशिश की थी। इस दौरान रोहित शर्मा शांत रहे थे, लेकिन मैच के तीसरे दिन रोहित ने पेन को इसका जवाब दे दिया है।

दूसरे दिन के फाइनल सेशन में जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त पेन ने फिंच से कहा था- 'मेरे लिए यह राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला है। लेकिन अगर रोहित छक्का मार लेते हैं तो मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा। मैच के तीसरे दिन रोहित शर्मा ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने टिम पेन को यह कहते हुए सुना था।

"If Rohit hits a six here I'm changing to Mumbai" #AUSvIND pic.twitter.com/JFdHsAl84b

टिम पेन की इस स्लेजिंग का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा, 'यदि ऑस्ट्रेलियन कप्तान शतक मारते हैं तो मुंबई इंडियंस उन्हें खरीद लेगी।' रोहित शर्मा ने मैच के बाद बताया कि वह और अजिंक्य रहाणे उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे। मेरा पूरा ध्यान बल्लेबाजी पर था। तब मैंने रहाणे से मजाक में कहा था कि यदि पेन शतक मारते हैं तो वे उन्हें खरीद सकते हैं। मैंने अपने मुंबई इंडियंस के बॉस से बात कर ली है और हम उन्हें खरीद लेंगे। लग रहा है वह मुंबई के फैन हैं।'

रोहित शर्मा ने शुक्रवार को तीसरे दिन मैच शुरू होने से पहले यह बात कही। बता दें कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के और अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। रोहित और रहाणे के बीच पांचवीं विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी हुई।

Aaron Finch discusses the IPL banter with skipper Tim Paine when Rohit Sharma was out in the middle #AUSvIND pic.twitter.com/wcuElzaHHE