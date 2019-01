ऑस्ट्रेलिया में जारी है रोहित शर्मा का 'BAD LUCK'

ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के बाद वनडे सीरीज में उतरी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज विजयी शुरुआत करने में नाकाम रही। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए पहले वनडे मैच में 34 रनों से हरा दिया। इस मैच में मेहमान टीम के उप-कप्तान रोहित शर्मा (133) की शतकीय पारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी। यह पहला मौका नहीं है, जब रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया हो और भारत को हार का सामना करना पड़ा हो।

आंकड़े बताते हैं कि यह चौथा ऐसा अवसर रहा जब 'हिटमैन' के दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेलबर्न, पर्थ और ब्रिसबेन के बाद रोहित शर्मा के लिए सिडनी ऐसे वैन्यू साबित हुए, जहां उनके शतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।

-2015 में एमसीजी में रोहित ने 138 रन बनाए और भारत 4 विकेट से हारा।

-पर्थ में 2016 में उन्होंने 171 नाबाद बनाए और भारत 5 विकेट से हारा।

-ब्रिसबेन में, 2016 में रोहित ने 124 बनाए और भारत 7 विकेट से हारा।

- अब सिडनी में, 2018 में रोहित ने 133 रन बनाए और भारत 34 रन से हारा।

अपने इस पारी के साथ ही रोहित शर्मा पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने पांच शतक लगाए और भारत मैच हारा। इनमें से चार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक 2015 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ थे।

विश्व में वह श्रीलंका के कुमार संगकारा के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब तक 5 वनडे शतक लगाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने भी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वनडे में 5 शतक ही लगाए हैं।

It's still well and truly game on with Rohit out in the middle...



Stream via Kayo HERE: https://t.co/rHhkFrd50M #AUSvIND pic.twitter.com/shLiBJCSQk