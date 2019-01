VIDEO: धवन की बेटी ने सिखाया डांस तो रोहित शर्मा ने लचकाई कमर

भारत ने 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा के वनडे में 22वें शतक और धोनी के साथ 141 रन की साझेदारी के बावजूद नौ विकेट पर 254 रन ही बना पाया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच भारत 34 रनों से हार गया। इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार 133 रनों की पारी खेली, लेकिन उनका शतक भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहा।

सिडनी वनडे में रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी के बाद अब उनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में रोहित शर्मा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से रोहित शर्मा का यह वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में रोहित शर्मा के सामने शिखर धवन की छोटी बेटी रिया खड़ी हुई हैं। रिया फ्लॉस डांस के स्टेप रोहित शर्मा को सिखाती हुई नजर आ रही है। रोहित शर्मा रिया को देकखर डांस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रिया जैसा स्टेप नहीं कर पाते।

इसके बाद रोहित शर्मा रुक जाते हैं और रिया को देखने लगते हैं। बीसीसीआई ने इस वीडियो को मजाकिया अंदाज में शेयर किया है।

Hitman learning the floss dance be like 😅😅#TeamIndia pic.twitter.com/37lGysldJC