IND vs WI: रोहित शर्मा बने सिक्सर किंग, शाहिद अफरीदी का बड़ा रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Most sixes in international cricket: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला (India vs West Indies 4th T20I) आज यानी के छह अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लॉडरहिल में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 33 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 16 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्के लगाए।

रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा

रोहित ने इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 477 छक्के हो गए हैं। वहीं अफरीदी के 476 छक्के हैं।

रोहित के पास क्रिस गेल से आने निकलने का मौका

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के तूफानी ओपनर क्रिस गेल के नाम हैं, जिन्होंने अब तक 553 छक्के ठोके हैं। रोहित के पास अब गेल को पीछे छोड़ने का मौका है। गेल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जबकि रोहित लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में रोहित जल्द ही गेल से आगे निकल सकते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर ब्रैंडन मैकुलम के नाम 398 इंटरनेशनल छक्के हैं और वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने चाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।