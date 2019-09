Board President XI vs South Africa: बतौर ओपनर पहले ही 'टेस्ट' में जीरो पर आउट हुए रोहित शर्मा, ऐसे आए रिएक्शन

Board President XI vs South Africa: भारतीय टेस्ट टीम में पहली बार बतौर ओपनर चुने गए रोहित शर्मा के लिए रेड बॉल ओपनर मैच किसी बुरे सपने में बदल गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच में भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा दूसरी ही गेंद पर डक आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। रेड बॉल ओपनर के तौर पर यह रोहित शर्मा का पहला मैच था, जिसमें वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे।

सफेद गेंद के प्रारूप में वर्तमान समय के महान खिलाड़ियों में से एक रोहित शर्मा का 27 टेस्ट मैचों में औसत 39.62 का है, जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। हालांकि, रोहित की लाल एसजी, ड्यूक या कूकाबुरा गेंद के खिलाफ तकनीक थोड़ी संदेह वाली रही है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की अपार सफलता को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली और रवि शास्त्री इस दांव को खेलने को तैयार हुए। रोहित शर्मा इस मौके को भुनाने में असफल रहे।

दक्षिण अफ्रीका ने मैच के तीसरे दिन 279/6 पर पारी घोषित की। इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। बोर्ड प्रेजिडेंट इलेवन की पारी के दूसरे ओवर में वर्नेन फिलंडर ने रोहित शर्मा को दूसरी गेंद पर ही बिना खाता खोले पवेलियन लौटा दिया।

PAK vs SL: बारिश से धुला पहला वनडे, दूसरे वनडे की बदली तारीख

रोहित शर्मा बोर्ड प्रेजिडेंट इलेवन के कप्तान भी हैं। 2 अक्टूबर से विशाखापत्तनम में शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को बतौर ओपनर उतारा जा सकता है। केएल राहुल के लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद रोहित शर्मा को ओपनिंग का मौका दिया गया। ऐसे में सभी की नजरें रोहित शर्मा पर टिकी हुई थीं। लेकिन रोहित शर्मा प्रैक्टिस मैच में मिले इस मौके को भुनाने में सफल रहे।

सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

Lol 😂😂😂 Hituu gone for duck 1st innings as opener in test More to come!!! #RohitSharma

Out on second ball on duck but He will come back strong in first test against south Africa as a fan I support him in his bad times because he makes me happy with his so many unforgettable innings #RohitSharma #BPXIvSA @vikrantgupta73 @ImRo45