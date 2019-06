रोहित शर्मा ने युवराज के संन्यास पर कहा- तुम इससे बेहतर के हकदार थे

विश्वकप 2011 में भारत की खिताबी जीत में 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' रहे और कैंसर पर विजय पाने वाले भारतीय क्रिकेट के युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने क्रिकेट से संन्यास लेने की सोमवार को घोषणा कर दी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, कप्तान विराट कोहली, बीसीसीआई, पूर्व और मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर चुके क्रिकेटर युवराज सिंह को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस कड़ी में रोहित शर्मा ने भी युवराज सिंह के लिए एक ट्वीट किया है।

रोहित शर्मा आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। युवराज सिंह आईपीएल के बीते सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। युवराज को मुंबई इंडियंस ने बेस प्राइज पर खरीदा था।

रोहित शर्मा में युवराज सिंह के लिए ट्वीट करते हुए लिखा- तुम नहीं जानते कि अबतक तुमने जो भी हासिल किया है। वह शानदार है। बहुत सारा प्यार मेरे भाई, तुम इससे बेहतर विदाई के हकदार थे।

You don’t know what you got till its gone. Love you brotherman You deserved a better send off. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/PC2cR5jtLl