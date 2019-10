जब रोहित शर्मा बोले- हरभजन को बुलाओ, भज्जी ने दिया ये जवाब- VIDEO

India vs South Africa, 1st Test: भारत और दक्षिण के बीच विशाखपट्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा जमकर धमाल मचा रहे हैं। चौकों और छक्कों की बारिश के साथ दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले 'हिटमैन' की आवाज स्टंप माइक में भी कुछ ज्यादा ही कैद हो रही है। मैच के चौथे दिन चेतेश्वर पुजारा के साथ उनकी बात स्टंप माइक में कैद हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे पहले भी रोहित शर्मा ने भारतीय गेंदबाजी के दौरान हरभजन सिंह को मैदान पर आने का न्योता दिया था। रोहित की यह बात भी माइक में कैद हुई, जिसके बाद भज्जी ने भी ट्वीट के जरिये इसका जवाब दिया है।

अपनी बल्लेबाजी के अलावा रोहित शर्मा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कोई जोक क्रेक करते हैं तो उसका वीडियो वायरल जरूर होता है। मैच के दौरान मैदान पर भी वह अक्सर मजाक करते रहते हैं। इसी मजाक के दौरान उन्होंने टीम से ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बुलाने के लिए कहा।

INDvsSA: रोहित शर्मा ने तोड़ा वसीम अकरम का 23 साल पुराना रिकॉर्ड

मैच के तीसरे दिन डीन एल्गर और क्विंटन डिकॉक भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। हालांकि, अश्विन प्रभावशाली रहे। भारत ने दोनों तरफ से स्पिनर लगा रखे थे। तभी रोहित को स्टंप माइक पर कहते सुना गया- हरभजन को बुलाओ। हरभजन उस समय हिन्दी कमेंटरी टीम में थे। ब्रेक के दौरान रोहित को यह कहते सुना गया- आओ भज्जी पा...आपके लिए काफी रफ बन गया है, इधर आ जाइए, थोड़ा बॉल डालिए।

Sounds like Rohit Sharma on stump mic talking to Harbhajan Singh ? This after Ashwin picked up his 5th wicket. Listen to the audio #INDvsSA pic.twitter.com/muC5gp3i8B — Gav Joshi (@Gampa_cricket) October 4, 2019

रोहित शर्मा इस दौरान हरभजन सिंह की कॉपी करते हुए भी नजर आए।

इस पर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है।

😂😂😂coming.. u bowled well too right on the target @ImRo45 ek ball mere style de bi karna next time 😜 https://t.co/NAbJItmLBs — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 4, 2019

.@harbhajan_singh's special dedication to @ImRo45 got us going like 😍!



Watch the off-spinner talk about the stump mic conversation with @VVSLaxman281 and @jatinsapru, on #NerolacCricketLIVE, NOW on Star Sports. pic.twitter.com/R2PumjPxlB — Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2019

बता दें कि रोहित शर्मा ने पहली पारी में 176 रन बनाए और दूसरी पारी में 127 रन बनाए। रोहित शर्मा छठे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़ा। इससे पहले विजय हजारे, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे भी यह करिश्मा कर चुके हैं।