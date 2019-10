रोहित शर्मा के फैन हुए शोएब अख्तर, कहा- सहवाग से बेहतर तकनीक

India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच विखाशापट्टनम में खेला गया। इस मैच के भारत ने 203 रनों से जीता। इस मैच की दोनों पारियों में पहली बार बतौर टेस्ट ओपनर उतरे रोहित शर्मा ने शतक जड़ा। रोहित की इन शानदार पारियों के लिए उन्हें दुनिया भर बधाई मिली। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने रोहित की तुलना वीरेंद्र सहवाग से करते हुए कहा कि रोहित शर्मा के पास वीरेंद्र सहवाग से बेहतर तकनीक है।

रोहित ने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में क्रमशः 176 और 127 रन बनाए। अख्तर ने कहा कि उन्होंने 2013 में रोहित की क्षमताओं को पहचान लिया था। मैंने उनसे कहा था कि वह एक अतिरिक्त जी के साथ खेलें। जी यानी ग्रेट। क्योंकि वह भारत के बेस्ट बल्लेबाज हैं। भारत ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 203 रनों से हराया। भारत 1-0 से आगे हो गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत टॉप पर बना हुआ है।

अख्तर ने अपने यूट्यब चैनल पर कहा है, “रोहित शर्मा के पास वीरेंद्र सहवाग से अच्छी तकनीक है। सहवाग हमेशा आक्रामक नजर आते थे, लेकिन रोहित अलग हैं।” उन्होंने कहा, “उसके पास अच्छी टाइमिंग है और अलग-अलग तरह के शॉट्स हैं। बस उनके पास टेस्ट क्रिकेट का अच्छा बैट्समैन बनने का पैशन नहीं था, लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल गया है।”

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार रोहित को देखा तो उन्हें लगा कि ये भारत के इंजमाम उल हक बनेंगे। अख्तर ने कहा, “वास्तव में, मैंने सोचा कि ये भारत के इंजमाम उल हक हैं। पहले उनके अंदर टेस्ट के प्रति कम रूचि थी क्योंकि विभिन्न प्रारुपों में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनना चाहते थे। अब आप देख सकते हैं कि जब रोहित ने इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दिया है तो फिर उन्होंने शतक लगाया है।”

वहीं, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने राष्ट्रीय टेस्ट टीम के नए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है। रोहित ने बतौर सलामी बल्लेबाज अपने पहले टेस्ट मैच में 176 और 127 रनों की पारियां खेलीं थीं। सहवाग ने कहा है कि यह रोहित के लिए टेस्ट में बतौर सलामी बल्लेबाज स्वर्णिम शुरुआत है।

सहवाग ने ट्वीट करते हुए रोहित की तारीफ में लिखा, “रोहित शर्मा के लिए बेहतरीन टेस्ट मैच। एक बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर यह बेहतरीन शुरुआत है। उन्हें शुभकामनाएं। भारत के लिए यह शानदार जीत जिसमें मयंक, शमी, अश्विन और पुजारा का भी योगदान रहा।”

