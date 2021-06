2 साल पहले पत्रकार के पाकिस्तान को लेकर पूछे सवाल पर रोहित शर्मा ने दिया था मजेदार जवाब

भारत के लिमिटेड फॉर्मेट के उपकप्तान रोहित शर्मा अपने युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम तीन दोहरे शतक है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने पांच शतक लगाए थे। रोहित शानदार बल्लेबाज होने के साथ-साथ हाजिर जवाब भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये रूप नजर आता है। दो साल पहले पाकिस्तान के रिपोर्टर को उन्होंने ऐसा ही मजेदार जवाब दिया था। ये वाकया भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का हैं।

रोहित शर्मा से पाकिस्तान के रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्या सलाह देंगे ताकि वह इन समस्याओं से बाहर निकल सके? रोहित ने इसका दिलचस्प जवाब दिया था कि अगर मैं पाकिस्तान को कोच बना तो बिलकुल बताऊंगा। अभी क्या बताऊं। 16 जून 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्डकप का मैच हुआ था। रोहित शर्मा ने इस मैच में 140 रन बनाए थे और भारत ने ये

मुकाबला जीता था। रोहित शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने ये दिलचस्प जवाब दिया था।

#OnThisDay two years ago, Rohit Sharma was on top form 😅 pic.twitter.com/TtKGYCCrm3