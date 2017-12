रोहित ने विरुष्का को बधाई देते हुए लिख दिया कुछ ऐसा कि लोगों ने कहा खुद पहले...

भारतीय टीम के कप्तना विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने आखिरकार शादी कर ली। पिछले कई दिनों से चल रही शादी की खबरों पर आखिरकार दोनों ने मोहर लगा ही दी। दोनों की शादी की खबरें सुनते ही सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा का एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

रोहित शर्मा ने बधाई देते हुए लिखा, 'विराट मैं तुम्हें अच्छे पति बनने के टिप्स दूंगा और अनुष्का तुम अपना सरनेम शर्मा ही रखना।'

रोहित के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

देखें ट्वीट्स

Congratulations you two! @imVkohli , I’ll share the husband handbook with you. @AnushkaSharma , keep the surname 😏

He might need the handbook but she won't keep the surname 😁