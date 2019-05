VIDEO: खुशनुमा नहीं थी युवराज से रोहित की पहली मुलाकात, सुने इसकी कहानी

युवराज सिंह और रोहित शर्मा ने भारत के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ टीम मेट्स के रूप में खेला है और इन दोनों की दोस्ती जग जाहिर है। युवी और रोहित ने एक साथ भारत के लिए जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला है वह है साल 2007 का टी20 विश्व कप। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की पहली मुलकात बहुत खुशनुमा नहीं थी। इसके बारे में रोहित और युवराज ने खुद एक वीडियो में बताया है, जिसे मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

Rohit: Our first interaction was not good. Yuvraj Singh means a lot of attitude 🤔#OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians @ImRo45 @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/Y3ZfaUsWqw