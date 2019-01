इस टेनिस स्टार का मैच देखने पहुंचे रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच मेलबर्न में खेला जाना है। मेलबर्न वनडे शुक्रवार (18 जनवरी) को खेला जाना है। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मेलबर्न पहुंच गए हैं और चिल कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 34 रनों से जीता तो वहीं दूसरा वनडे भारत ने 6 विकेट से जीता। अब सीरीज का निर्णायक मैच खेला जाना है।

मेलबर्न में खेले जाने वाले इस निर्णायक मैच से पहले टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने पहुंचे। टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंचे।

रोहित शर्मा ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से दिनेश कार्तिक और कुछ दोस्तों के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में ये लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं।

रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल का मैच देखा। रोहित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में नडाल के खेलते हुए कुछ वीडियो भी शेयर किए। बता दें कि राफेल नडाल ने 18वें ग्रैंडस्लैम खिताब की ओर कदम बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

नडाल पैर की चोट के कारण पिछले सत्र में ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल सके थे। उन्होंने यहां दूसरे दौर में 6.3, 6.2, 6.2 से जीत दर्ज की। वह ओपन युग में राय एमरसन और राड लावेर के बाद हर ग्रैंडस्लैम दो या अधिक बार जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं।

In Round 1, Rafael Nadal outclassed the Aussie opponent James Duckworth to register a straight-set win!



He will be eyeing for a similar outcome against another Australian counterpart Matthew Ebden.#AusOpen #StageOfGreats #SPNSports pic.twitter.com/iSszUnSbdV