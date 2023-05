CSK vs MI: रोहित शर्मा फिर शून्य पर आउट, 'हिटमैन' के नाम दर्ज हुआ IPL इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

ऐप पर पढ़ें

Players With Most Ducks in IPL History: मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला आईपीएल 2023 के 49वें मैच में हीं चला। वह शनिवार को चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ तीन गेंद खेलकर शून्य पर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ 'हिटमैन' के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मुंबई के लिए बतौर ओपनर उतरने वाले रोहित सीएसके के विरुद्ध वन डाउन आए।

बता दें कि रोहित मौजूदा सीजन में लगातार दूसरी बार डक का शिकार हुए हैं। उनका चेन्नई से पहले पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ भी खाता नहीं खुला था। पंजाब के सामने भी रोहित ने तीन गेंद खेली थीं। रोहित ने आईपीएल में अब तक 16 बार शून्य पर अपना विकेट खोया है। उनके बाद लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के दिनेश कार्तिक, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सुनील नरेन और मनदीप सिंह हैं। यह तीनों प्लेयर टूर्नामेंट में 15-15 बार डक पर आउट हुए। वहीं, सीएसके के अंबाती रायडू 14 मर्तबा खाता नहीं खोल सके।

सीएसके बनाम एमआई मैच की बात करें तो रोहित ब्रिगेड ने निराशाजनक शुरुआत की। मुंबई के तीन विकेट 14 के कुल स्कोर पर गिर गए। रोहित की जगह ईशान किशन के साथ पारी का आगाज करने आए कैमरन ग्रीन 4 गेंदों में 6 रन ही बना सके। उन्होंने एक चौका लगाया। उन्हें तुषार देशपांडे ने दूसरे ओवर में बोल्ड किया। वहीं, ईशान को दीपक चाहर ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अपने जाल में फंसाया। उन्होंने 9 गेंदों में एक चौके के जरिए 7 रन जुटाए। चाहर ने इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच लपकवाया। वह गुड लेंथ पर लैप करने के चक्कर में थे लेकिन गच्चा खा गए।