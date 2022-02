ICC Men's ODI Rankings: टॉप-3 में विराट कोहली के करीब पहुंचे कप्तान रोहित शर्मा, बाबर आजम नंबर वन पर कायम

आईसीसी की ताजा मेंस वनडे रैंकिंग (ICC Men's ODI Player Rankings) में बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूर्व कप्तान विराट कोहली के करीब पहुंच गए हैं। ODI रैंकिंग में विराट दूसरे और रोहित तीसरे नंबर पर कायम हैं। लेकिन रेटिंग प्वाइंट के मामले में रोहित पूर्व कप्तान विराट के करीब पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में हाफ सेंचुरी लगाने वाले रोहित के अब 807 रेटिंग प्वाइंट हो गए हैं जबकि विराट के 828 है। विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित के पास विराट को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचने का मौका है।

🔹 Babar Azam still at the top

🔹 Rohit Sharma closes in on Virat Kohli

🔹 Fakhar Zaman and Joe Root sneak into the top 10



Here’s how things stand after the latest update to the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Player Rankings for batters 📈



