रोहित शर्मा छूने वाले हैं 10 हजार वनडे रन का आंकड़ा, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

ऐप पर पढ़ें

Rohit Sharma On The Verge Of Completing 10000 ODI Runs: रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब वनडे में भिड़ेगी। दोनों टीम के बीच गुरुवार (27 जुलाई) से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज के दौरान 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित के पास वनडे क्रिकेट में 10 हजारी बनने का मौका होगा। उन्होंने अब तक 243 वनडे मैचों की 236 पारियों में 9825 रन जुटाए हैं। वह दस हजार का आंकड़ा छूने से महज 175 रन दूर हैं। रोहित अगर आगामी सीरीज में यह रन बना लेते हैं तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे।

दरअसल, रोहित वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 10 हजार रन (पारी के मामले) कंप्लीट करने वाला दूसरे खिलाड़ी बनने की दहलीज पर हैं। फिलहाल, यह रिकॉर्ड सचिन के नाम दर्ज है। सचिन ने 259 पारियों में इस आंकड़ा को छुआ था। रोहित के पास अगली 22 पारियों में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर है। हालांकि, रोहित इन दिनों जिस फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए यह रिकॉर्ड जल्द टूटने की उम्मीद है। 'हिटमैन' ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में एक शतकीय और दो अर्धशकीय पारियां खेलीं। उन्होंने दो टेस्ट में 240 रन जोड़े।

विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 10 हजार रन (पारी के मामले में) पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने 205 पारियों में यह कीर्तिमान बना डाला था। कोहली के नाम सबसे तेज 11 और 12 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। वह अब 13 हजार वनडे रन कंप्लीट करने की कगार पर हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए 112 रन की जरूरत है।

गौरतलब है कि वनडे क्रिकेट में अभी तक 14 खिलाड़ियों ने 10 हजार प्लस रन बनाए हैं, जिसमें पांच भारतीय हैं। कोहली, सचिन के अलावा इस लिस्ट में सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस, एमएस धोनी, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, राहुल द्रविड़, तिलकरत्ने दिलशान, कुमार संगाकारा, इंजमाम-उल-हक, सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने का नाम शामिल है।