VIDEO: वनडे की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले रोहित शर्मा के 10 स्पेशल रिकॉर्ड

टीम इंडिया के ओपनर और 'हिटमैन' के नाम से मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का आज 32वां जन्मदिन है। रोहित दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम पर वनडे में तीन डबल सेंचुरी दर्ज हैं। इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम ही दर्ज है। आइए रोहित शर्मा के जन्मदिन पर जानते हैं, उनके 10 सबसे खास रिकॉर्डस के बारें में:

1- भारत की तरफ से क्रिकेट के तीनों फॉरमेट में सेंचुरी मारने वाले एलीट क्लब के मेंबर हैं रोहित शर्मा। भारत के लिए उनके अलावा सुरेश रैना और केएल राहुल ही ऐसा कर सके हैं।

2- 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने 264 रनों की पारी खेली थी, जो आजतक वनडे क्रिकेट इतिहास में एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। तब रोहित ने 173 गेंद पर 33 चौके और 9 छक्के जड़े थे।

3- वनडे इंटरेनशनल में महज सात बार बल्लेबाज डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं, जिसमें से तीन बार तो रोहित शर्मा ने ही ये कारनामा किया है। रोहित के अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल औैर मार्टिन गप्टिल एक-एक बार डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं।

4- वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम ही दर्ज है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी के दौरान 16 छक्के जड़े थे। इतने ही छक्के क्रिस गेल ने 215 रनों की पारी के दौरान जड़े थे।

5- वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम दर्ज हैं। रोहित ने कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 264 रनों की रिकॉर्ड पारी के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था। इस लिस्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक वनडे मैच की पारी में 25 चौके लगाए हैं।

6- 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंद पर टी-20 सेंचुरी जड़ी थी। जो टी-20 इंटरनेशनल में डेविड मिलर के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज सेंचुरी है।

रोहित शर्मा बर्थडे स्पेशल: उंगली की चोट की वजह से क्रिकेट को मिला 'हिटमैन'

7- रोहित के नाम टी-20 में भी शानदार रिकॉर्ड है। वे टी-20 में चार शतक लगा चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2018 में रोहित शर्मा ने अपने करियर का चौथा शतक लगाया था टी-20 में रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया है। रोहित शर्मा के अलावा के एल राहुल के नाम भारत के लिए 2 टी-20 शतक है।

8- वनडे में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 10 में से 8 वनडे मैच जीते हैं। वहीं, उन्होंने 15 टी-20 में से 12 जीते हैं।

9- टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं, विश्व क्रिकेट में वह दूसरे स्थान पर हैं।

10- पहली टेस्ट सीरीज में 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था। भारत के सिर्फ 4 खिलाड़ियों के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। सौरव गांगुली, रविचंद्रन अश्विन, पृथ्वी शॉ के नाम यह रिकॉर्ड है।

