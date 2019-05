IPL 2019: मुंबई इंडियंस की खिताबी जीत के बाद अतीत की यादों में खोए रोहित

हर मुकम्मल सफर के पीछे काफी संघर्ष और दर्द छुपा होता है जो कई बार दबा रहता है। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2019 के फाइनल में जीत हासिल करने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भावुक हुए और ड्रेसिंग रूम में बात करते हुए अतीत की यादों में खो गए। मुंबई ने रविवार को अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स को मात देकर चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया।

मुश्किल समय में खिलाड़ियों को मिला कप्तान का समर्थन

जब सभी तरह की आवाजें ड्रेसिंग रूम में शांत हो रही थीं और विजेता होने का अहसास रोहित के जेहन में घर कर गया था, तब इस कप्तान ने 20 मार्च 2018 को याद किया जब दिल्ली डेयरडेविल्स (अबकी दिल्ली कैपिटल्स) ने फिरोज शाह कोटला मैदान पर मुंबई के सफर को खत्म किया था। क्योंकि दिल्ली के हाथों मिली हार के कारण मुंबई बीते सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। यही टीम रविवार को सभी के आकर्षण का केंद्र रही। पहले इसी टीम की काबिलियत पर सभी शक कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने अपनी टीम का साथ दिया।मुश्किल समय में कप्तान से मिले समर्थन से खिलाड़ियों का विश्वास बढ़ा और टीम चौथी बार आईपीएल खिताब जीतने में सफल रही।

READ ALSO: IPL Final MIvCSK: फाइनल मैच के तीन विवादः अभद्र टिप्पणी के लिए कमेंटेटर ने मांगी माफी

रोहित शर्मा को याद आई 2018 सत्र में दिल्ली से मिली हार

रोहित ने जीतने के बाद कहा, 'बीते साल दिल्ली में हम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। मैंने यही कहा था कि यह हमारे पास शानदार टीम है। 2018 सीजन में हमारा सफर उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि यह टीम चमत्कार कर सकती है। आज हमने अपने आप को साबित किया है। यह हमारी टीम की पहचान है। हमने आखिरी तक हर किसी पर विश्वास किया। हम में से हर कोई इस सीजन शानदार खेला और मैं ऐसा भाग्यशाली खिलाड़ी बना जिसने यह ट्रॉफी उठाई। इसलिए आप सभी को धन्यवाद, खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ को, प्रबंधन को, हर किसी को जो इस सफर में हमारे साथ रहा।'

We had faith and the belief to turn things around no matter what the situation was.



📹 Here's what happened inside the #MI dressing room after we went down fighting to KKR in Kolkata.#Believe #OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/CaRxzWmHTw