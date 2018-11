INDvsWI: टी-20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित, रनों के मामले में विराट को छोड़ा पीछे

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा टी-20 अंतरार्ष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ खेले जा रहे दूसरे टी-20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्याद शतक बनाने वाले बल्लेबाजा बन गए हैं। उन्होंने टी-20 मैचों में चार शतक जड़े हैं। रोहित अपनी पारी के दौरान 11 रन बनाते ही भारत के लिए टी-20में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित के अब 86 मैचों में 2203 रन हो गए हैं। रोहित से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे। इस दौरान उन्होंने अब तक चार शतक और 15 अर्धशतक बनाए हैं।

टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित से पहले विराट (2102), सुरेश रैना (1605), महेंद्र सिंह धौनी (1487) और युवराज सिंह (1177) ने टी-20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। शिखर धवन भी भारत की ओर से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। रोहित शर्मा (नाबाद 111) के शतक की मदद से भारत ने मंगलवार को यहां जारी तीन टी-20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 196 रनों का लक्ष्य दिया है। पहली बार किसी अंतरार्ष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निधार्िरत 2० ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए।

रोहित और शिखर धवन (43) ने 14 ओवर में पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए भारत की यह सबसे बड़ी साझेदारी है। अपने करियर का चौथा शतक लगाने वाले रोहित ने 61 गेंदों पर आठ चौके और सात छक्के जबकि धवन ने 41 गेंदों पर तीन चौके लगाए। ऋषभ पंत ने पांच और लोकेश राहुल ने 14 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 26 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से फेबियान एलेन और खैरी पियर ने एक-एक विकेट लिए।

