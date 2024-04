एमएस धोनी या दिनेश कार्तिक? रोहित शर्मा ने बताया टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसे मनाना आसान; ऋषभ पंत को लेकर कही ये बात

अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान जल्द होने वाला है। इस आईसीसी मेगा इवेंट के लिए किन दो विकेट कीपर को चुना जाएगा ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। आईपीएल 2024 में कई भारतीय विकेट कीपर शानदार खेल दिखा रहे हैं जिसमें युवा संजू सैमसन, ईशान किशन और ऋषभ पंत के साथ अनुभवी दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी भी शामिल हैं। हाल ही में एक पोडकास्ट के दौरान जब ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी और कार्तिक के बारे में रोहित शर्मा से पूछा तो भारतीय कप्तान ने कहा कि दिनेश कार्तिक को तो मनाना आसान होगा, मगर धोनी को मनाना मुश्किल होगा।

क्लब प्रेयरी फायर पॉडकास्ट पर रोहित शर्मा ने कहा, "मैं काफी प्रभावित हुआ, खासकर दिनेश से। जिस तरह से उन्होंने कुछ रात पहले बल्लेबाजी की थी। धोनी भी 4 गेंद खेलने आए और उन 20 रनों से जबरदस्त प्रभाव डाला। अंततः खेल में यही अंतर था।"

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि एमएसडी को निश्चित तौर पर वेस्टइंडीज आने के लिए मनाना मुश्किल होगा। वह बीमार और थके हुए हैं। हालांकि वह कुछ और काम के लिए अमेरिका जरूर आ रहे हैं। वह गोल्फ में रुचि रखता है, इसलिए मुझे लगता है कि वह गोल्फ खेलेंगे। मुझे लगता है डीके को मनाना आसान होगा।"

वहीं ऋषभ पंत के बारे में रोहित शर्मा बोले, "ईमानदारी से कहूं तो ये सभी युवा काफी पागल हैं। अगर कोई मुझे हंसाता है तो वह ऋषभ पंत है। वह एक पागल आदमी है। मैं उसे तब से देख रहा हूं जब वह बच्चा था। जब उस घटना के कारण वह डेढ़ साल तक बाहर रहा तो मैं उसके लिए काफी निराश हो गया था। मुझे खुशी है कि वह मैदान में वापस आ गया हैं। वह काफी मजाकिया है, जिस तरह की चीजें वह स्टंप के पीछे करता है। उसके पास ऐसा करने का अपना तरीका है, यही बात मुझे उसमें पसंद है। यहां तक कि जब वह इस दौर से गुजर रहा था, जब वह घायल था और नहीं खेल रहा था, तब भी वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर था। जब मुझे हंसना होता है तो मैं उसे बुला लेता हूं। वह कुछ कहेंगा और हम सब हंस पड़ेंगे।"

Q: Which Indian gonna get a boarding pass to the Caribbean for T20 Wc ?



Rohit Sharma: It'll be hard to convince MSD for sure to come to West Indies I guess 😭😭 pic.twitter.com/0Vaw7Ecl7M