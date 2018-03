स्टीव स्मिथ को फूट-फूट कर रोता देख पिघले दिग्गज क्रिकेटर्स, रोहित शर्मा ने कही ये बात...

बॉल के साथ छेड़छाड़ के दोषी स्टीव स्मिथ एक साल बैन की सजा के साथ ऑस्ट्रेलिया लौटे। उन्होंने घर वापस आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के लोगों से माफी मांगी और कहा कि जीवनभर उन्हें गलती के लिए पछतावा रहेगा। अपने पिता के साथ मीडिया के सामने बैठे स्मिथ ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कुछ देर बाद ही वो फूट-फूट कर रो पड़े।

पूरी दुनिया के सामने रोते हुए अपना गुनाह कुबूल करने वाले स्टीव स्मिथ को इस हालत में देखकर वर्ल्ड के कई खिलाड़ियों को बेहद दुख पहुंचा। स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दुखी कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्ताव माइकल क्लार्ट स्मिथ को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने ज्यादा कुछ न लिखते हुए ट्वीट किया 'devastating' यानि 'भयानक'।

Just seen @stevesmith49’s press conference. As a parent, I’m gutted for him & his family!



Shout me down if you want, but I’m speaking as a parent!



It will get better mate!