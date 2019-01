VIDEO: रोहित शर्मा बने नए 'सिक्सर किंग', गेल का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ा

भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने एडिलेड, ओवल में खेले जा रहे दूसरे वनडे में 52 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने दो छक्के भी जडे़। इसके साथ ही रोहित नए 'सिक्सर किंग के रूप में सामने आए। उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

रोहित शर्मा ने किसी एक टीम के खिलाफ 89 छक्के लगाए हैं जबकि गेल ने 88 छक्के लगाए थे। गेल ने 88 इंटरनेशनल छक्के इंग्लैंड के खिलाफ जड़े हैं। रोहित वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पहले वनडे में उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 133 रन की पारी खेली थी। हालांकि, यह मैच भारत 34 रन से हार गया था।

रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में भी भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और सीरीज में बने रहने की उम्मीद बचाए रखी। दुर्भाग्य यह रहा कि वह मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर आउट हो गए।

इसी के साथ रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जोड़ी ने 4000 रन पूरे कर लिए हैं। यह चौथी ओपनिंग जोड़ी है, जिन्होंने 90 पारियों में 45 की औसत से ये रन पूरे किए हैं। धवन और रोहित की जोड़ी दूसरी भारतीय और दुनिया में चौथी ऐसी जोड़ बन गई है, जिसने भागीदारी में 4000 रन बनाए हैं।

Rohit Sharma collects the first boundary of the run chase.



