Road Safety World Series 2022: सचिन तेंदुलकर बनाम जोंटी रोड्स में होगी पहली भिड़ंत, देखिए इंडिया लीजेंड्स vs साउथ अफ्रीका लीजेंड्स की संभावित प्लेइंग XI

India Legends vs South Africa Legends Playing XI: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (The Road Safety World Series) का दूसरा सीजन आज यानी के शनिवार से शुरू होने जा रहा है। देश के चार शहरों में होने वाले इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स का सामना साउथ अफ्रीका लीजेंड्स (India Legends vs South Africa Legends) से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। इंडिया लीजेंड्स की कमान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के हाथों में है जबकि दुनिया के महान फील्डर रह चुके जोंटी रोड्स साउथ अफ्रीका लीजेंड्स की कप्तानी करेंगे। टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें भाग ले रही है।

इंडिया लीजेंड्स में सचिन तेंदुलकर के अलावा इरफान पठान, युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जबकि जोंटी रोड्स की टीम में लांस क्लूसनर, जोहान बोथा और वर्नोन फिलेंडर जैसी प्रतिभा खिलाड़ी मौजूद है। इंडिया लीजेंड्स टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है। बल्लेबाजी में गहराई देने के लिए 'मिस्टर आईपीएल' सुरेश रैना की भी टीम में एंट्री हुई है, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। साथ ही युवराज सिंह और यूसुफ पठान जैसे अन्य विस्फोटक बल्लेबाज भी है। गेंदबाजी लाइनअप में इरफान पठान, हरभजन सिंह, अभिमन्यु मिथुन और प्रज्ञान ओझा जैसे स्टार शामिल हैं।

वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को पिछले सीजन में सेमीफाइनल में श्रीलंका से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीजन में, हालांकि, उन्होंने जोंटी रोड्स को कप्तान के रूप में रखते हुए अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। साउथ अफ्रीका लीजेंड्स की अगुवाई ऑलराउंडर वर्नोन फिलेंडर और लांस क्लूजनर करेंगे। उनके बल्लेबाजी क्रम में हेनरी डेविड और अल्विरो पीटरसन शामिल हैं। बॉलिंग लाइन का नेतृत्व स्टार पेसर मखाया एनटिनी और जोहान बोथा कर रहे हैं।

दूसरे सीजन में 10 सिंतबर से 15 सितंबर के बीच कानपुर में मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 17 से 19 सितंबर के बीच इंदौर और 21 से 25 सितंबर के बीच छह मुकाबले देहरादून में खेले जाएंगे। फाइनल और सेमीफाइल समेत कुल पांच मैच छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेले जाएंगे।

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसे 4 शहरों में कुल 23 मैच खेलने हैं। इसमें भाग लेने वाली टीमों में इंडिया लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स, वेस्टइंडीज लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स शामिल हैं। टूर्नामेंट का मकसद लोगों के बीच रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाना है।

इंडिया लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स की संभावित: प्लेइंग इलेवन

इंडिया लीजेंड्स: सचिन तेंदुलकर (कप्तान), नमन ओझा, एस बद्रीनाथ, सुरेश रैना, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा, अभिमन्यु मिथुन, विनय कुमार, राहुल शर्मा।

साउथ अफ्रीका लीजेंड्स: हेनरी डेविड्स, एल्विरो पीटरसन, जैक्स रूडोल्फ, मोर्ने वैन विक (विकेटकीपर), जोंटी रोड्स (कप्तान), लांस क्लूजनर, जोहान बोथा, वर्नोन फिलेंडर, जोहान वैन डेर वाथ, मखाया एनटिनी, गार्नेट क्रूगर।