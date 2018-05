VIDEO:ऋषि कपूर ने किया खुलासा,आज से 32 साल पहले बनी थी IPL की फेमस धुन

आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें भिड़ने के लिए तैयार थीं। वानखेड़े स्टेडियम में इस फाइनल के रोमांचक होने की पूरी संभावना के बीच, पूरा देश सांसें थामे कर मैच शुरू होने का इंतजार रहा था। तभी बॉलीवुड के 'चिंटू' यानी ऋषि कपूर ने ट्वीट के जरिए एक गुदगुदाने वाला खुलासा किया। फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ऋषि कपूर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आईपीएल का 'सिग्नेचर ट्यून' सबसे पहले अमरीश पूरी ने बजाई थी।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

ऋषि कपूर ने ट्विटर एक मजेदार वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'आज आईपीएल फाइनल है। लेकिन आईपीएल की फेमस मेलोडी 1986 में ही रिलीज हो गई थी, जिसका श्रेय फिल्म 'नगीना' को जाता है। दरअसल ऋषि कपूर ने जो वीडियो शेयर किया है, वो नगीना फिल्म का एडिटेड वीडियो है। इसमें अमरीश पुरी बीन बजाते हुए दिख हैं। इसमें उनकी बीन से आईपीएल की धुन निकल रही है। ऋषि कपूर ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया, उनके फैन ने भी इस पर जमकर रिएक्शन दिए। ज्यादातर को ये वीडियो पसंद आया।

IPL Closing Ceremony: रणबीर की बेहतरीन होस्टिंग, कैटरीना की धमाकेदार परफॉर्मेंस

The IPL Finals today! The melody was released in 1986. Courtesy the film “Nagina” pic.twitter.com/oPXGSF1vFx