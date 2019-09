चंद्रयान-2 पर ऋषभ पंत का ट्वीट, कहा- असफलता जैसी कोई चीज नहीं 

चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूटने के बाद पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर देश का हर नागरिक इसरो से बस यही कह रहा है कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हर भारतीय को आज इसरो और देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हो रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर खेल जगत में हर कोई इसरो की तारीफ कर रहा है। वीरेंद्र सहवाग के शानदार ट्वीट के बाद भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी चंद्रयान-2 को लेकर एक ट्वीट किया है।

चंद्रयान -2 के लैंडर 'विक्रम का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। संपर्क तब टूटा, जब लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। ऐसे में पूरा देश इसरो के साथ खड़ा है। ऋषभ पंत ने भी इस मिशन और इसरो के लिए एक शानदार ट्वीट किया है।

ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है- असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां से केवल ऊपर की ओर और आगे की ओर... हमें आप पर गर्व है इसरो। हम आपके डेडिकेशन और कड़ी मेहनत को सलाम करते हैं। जय हिंद... #JaiHind #Chandrayaan2

There is no such thing as failure. Only upwards and onwards from here 💪🏻We are proud of you @isro, we salute your hardwork and dedication in serving the nation. 🇮🇳 #JaiHind #Chandrayaan2