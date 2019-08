INDvsWI, 2nd T20: ऋषभ पंत ने फिर विकट किया 'गिफ्ट', फैन्स बोले- कभी धौनी नहीं बन पाओगे

India vs West Indies 2019, 2nd T20I: रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद क्रुणाल पांड्या की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को वेस्टइंडीज को22 से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। इस मैच में ऋषभ पंत भी सिर्फ चार रन बनाने के बाद ओशाने थॉमस की गेंद को थर्डमैन पर कीरोन पोलार्ड के हाथों में आउट हो गए। एक बार फिर से खराब शॉट खेलकर आउट हुए ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर फैन्स ने खूब ट्रोल किया। फैन्स ने सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धौनी को भी याद किया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में चौथे नंबर पर उतरे ऋषभ पंत पहली ही गेंद पर स्‍क्‍वेयर लेग पर शेल्‍डन कोट्रेल को आसान कैच देकर लौट गए। 21 साल के ऋषभ पंत सुनील नरेन की फिरकी में जा फंसे और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस दौरान उनसे शॉट सलेक्शन की जमकर आलोचना हुई।

इसके बाद फ्लोरिडा में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भी ऋषभ पंत एक बार फिर से खराब शॉट खेलने की वजह से आउट हो गए। इस मैच में वह सिर्फ चार रन बना पाए। इस तरह खराब शॉट खेलकर आउट होने की वजह से पंत एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं।

वेस्टइंडीज सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले ही कप्‍तान विराट कोहली ने इस विकेटकीपर बल्लेबाज की तारीफ की थी। विराट ने कहा था कि पंत के पास महेंद्र सिंह धौनी की जगह लेने का अच्‍छा मौका है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैचों में असफल रहने के बाद फैन्स कह रह हैं कि इस तरह वह धौनी कभी नहीं बन पाएंगे।

Another match another flop.... Rishabh pant you could never take Dhoni's place #msdhoni — Kush (@Moksh16123668) August 4, 2019

Rishabh Pant is making sure Dhoni eases his way into Indian side after his break. Always seems to be trying too hard in shorter formats for India. Wouldn’t mind giving a chance to Ishan Kishen or Sanju Samson a go, in upcoming series. #INDvsWI — Nikhil Kharoo (@nkharoo) August 4, 2019

And he does it again Rishabh Pant! He is clearly testing everyone’s patience. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) August 4, 2019

I would advise @BCCI selectors to give a chance to Sanju Samson for atleast one series in future to prove his talent. Pant has got a long rope we need to come with some alternative. — PRAMOD (@PRAMOD_K83) August 4, 2019

Wo toh Apna "X FACTOR" hai na😉😉 — HEMRAJSINH GOHIL (@HEMRAJSINHGOHI4) August 5, 2019

Time to think about Ishan kishan — Vivek (@say2vivekkk) August 4, 2019

Another irresponsible shot from Rishabh pant. He is wasting his opportunities he is getting in international cricket. Afraid that this might not continue this way long for him. He needs to put a price on his wicket rather than throwing it every time. — Aritra Mukherjee (@AritraM17879326) August 4, 2019

Dear BCCI.....Why This looser (Rishabh Pant) at No. 4 ..... You 4get WC Semi...? — MaahiPal S Bisht (@Maahie1) August 4, 2019

बता दें कि भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने जब 15.3 ओवर में चार विकेट पर 98 रन बनाए थे। तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया। डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत इस समय बराबरी का स्कोर 120 रन था। क्रुणाल ने 3.3 ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाए। वाशिंगटन सुंदर (12 रन पर एक विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (सात रन पर एक विकेट) ने भी उनका अच्छा साथ निभाया।