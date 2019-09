INDvsSA: लगातार फ्लॉप हो रहे ऋषभ पंत, फैन्स ने BCCI से की इन खिलाड़ियों को लाने की अपील

India vs South Africa: ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धौनी का उत्तारिधाकारी माना जा रहा था, लेकिन इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में उनकी लगातार असफलता उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पंत ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में डेब्यू किया था। तब से वह टीम में बने हुए हैं, लेकिन उनकी अनकंसीस्टेंसी बढ़ती जा रही है। पिछले काफी वक्त से वह अपना विकेट गिफ्ट कर रहे हैं। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे और ना ही विकेटकीपिंग में वह कुछ अद्भुत कर पा रहे हैं। ऐसे में फैन्स ने अब सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत को हटाकर ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका देने की मांग करनी शुरू कर दी है।

बाएं हाथ का यह बल्लेबाज 2019 के वर्ल्ड कप में शामिल था। हालांकि, वह पहली पसंद नहीं थे लेकिन शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया। इसके बाद 21 वर्षीय ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज में टी-20 और वनडे सीरीज खेली, लेकिन गुआना में तीसरे टी-20 में एक अर्द्धशतक के अलावा वह पूरी सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए।

ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी हैं ये 3 युवा विकेटकीपर

ऋषभ पंत को लेकर टीम मैनेजमेंट से नाखुश गावस्कर, दी ये सलाह



उत्तराखंड में जन्मे पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी हालिया टी-20 सीरीज में टीम में थे, लेकिन एक बार फिर वह असफल रहे। मोहाली टी-20 में पंत ने केवल 4 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने तीसरे टी-20 में 19 रन बनाए और बॉर्न फॉर्च्यून की गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। अब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही 2 अक्टूबर से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन फैन्स पंत से खुश नहीं है। वनडे में पंत का औसत 20 से भी कम है। फैन्स चाहते हैं कि अब संजू सैमसन और ईशान किशन को ऋषभ पंत की जगह मौका मिलना चाहिए।

Rishabh Pant in his last 10 innings:#INDvsSA #RishabhPant .

Next time may be Sanju Samson or Ishan Kisan will be playing for India.

What you think ? pic.twitter.com/CLU1oXnI3L — Indian Dilwale (@IndianDilwale) September 22, 2019

Rishabh Pant is the most irresponsible cricketer i have seen in recent times....



Even if he hits one 50 or another century, this attitude of his sucks big time and is killing the opportunities for people like Ishan Kishan and sanju samson#INDvSA — உன்னைப்போல் ஒருவன் (@Sandy_Offfl) September 22, 2019

Omg Rishabh Pant is just exceptional!



I feel bad for Sanju Samson, DK!



Why don’t they try Pujara in the number 4!



#INDvSA — Akshay hirpara (@HirparaAkshay) September 22, 2019

Why can’t we go for another keeper batsman. Why don’t we try Sanju Samson and Ishan Kishan.? Rishabh pant is over rated player in international cricket. Not consistent — Dhaval prajapati (@Dhavalfreeman25) September 22, 2019

#AskStar @StarSportsIndia why team management is not grooming more options for wicket keeper batsman, ishan kishan and sanju Samson should be given chances? — Gaurav 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@iamgaurav0907) September 22, 2019

Why Rishabh Pant is getting this much of priority when talented player like sanju Samson is waiting for chance.#RishabhPant #INDvSA pic.twitter.com/w9Q0Ab1ait — Ankur gurjar (@15Ankurgurjar) September 22, 2019

Seems as if #Indian selectors have considered #Pant as a mandatory cardigan for the team! Move on!

It's time to try #SanjuSamson now! If #RishabhPant can be given so many chances, #Samson must be given 2-3 series since he's an experienced and proven performer from #IPL#INDvSA — Lofra Archer (@LofraArcher) September 23, 2019

बता दें कि वहीं, संजू सैमसन का नाम चयनकर्ताओं के जेहन में काफी समय से है। कुछ दिनों पहले एमएसके प्रसाद ने भी कहा था कि वह संजू सैमसन और ईशान किशन पर नजर रखे हुए हैं। 2015 में वह जिंबाब्वे के खिलाफ एकमात्र टी-20 खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल में शानदार शतक लगाया था और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 91 रन की पारी खेली थी।

वहीं, गौतम गंभीर भी संजू को समर्थन देते रहे हैं। गंभीर ने तो यहां तक कहा था कि विश्व कप में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। जहां तक इशान किशन का सवाल है तो वह भी अंडर-19 से एक साहसिक बल्लेबाज माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था।