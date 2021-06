प्रैक्टिस मैच में चमके विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, छक्का जड़कर मनाया जश्न, देखें-VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू होने में अब बस एक सप्ताह का दिन बचा है। 18 जून से दोनों टीमें पहली बार आयोजित हो रही इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए आमने-सामने होंगी। इस मैच के लिए दोनों ही टीमें जमकर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रही हैं। जहां कीवी टीम मेजबान इंग्लैंड से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, वहीं टीम इंडिया इंट्रा स्क्वैड मैच खेलकर तैयारियां करती नजर आ रही है। भारतीय टीम ने क्वारंटाइन में ढील मिलने के बाद शुक्रवार को पहली बार साउथैम्प्टन के मैदान पर मैच प्रैक्टिस की। इस दौरान पंत शानदार फॉर्म में नजर आए। इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है।

