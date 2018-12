VIDEO: ऋषभ पंत ने टिम पेन को कहा टेंपररी कप्तान, अंपायर ने लगाई क्लास 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया बड़ी जीत की तरफ तेजी से बढ़ रही है। टी-ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उसे जीत के लिए 250 से ज्यादा रनों की जरूरत है। मिशेल मार्श के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन क्रीज पर आए। क्रीज पर आते ही भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने स्लेजिंग के साथ उनका स्वागत किया।

टिम पेन के क्रीज पर आने के बाद ऋषभ पंत ने उनपर छींटाकशी शुरू कर दी। पंत ने पेन को टेंपररी कप्तान कहा। वह इतना कहने के बाद ही नहीं रुके और बोलते रहे। इसके बाद अंपायर ने ऋषभ पंत को बुलाया और उन्हें कुछ समझाया।

हालांकि, ऋषभ पंत ने इस तरह स्लेजिंग की शुरुआत नहीं की है। मैच के तीसरे दिन पेन ने पंत को काफी कुछ कहा था। टिम पेन ने ऋषभ पंत को उकसाते हुए कहा था कि धौनी की टीम में वापसी हो गई है तो तुम खाली हो जाओगे। क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे।

ऐसे में लगता है कि मैच के चौथे दिन ऋषभ पंत ने टिम पेन से स्लेजिंग का बदला पूरा कर लिया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर पंत के इस कमेंट को लेकर आलोचना हो रही है।

WATCH: Bring on the banter!



Aussie skipper Tim #Paine yesterday engaged in some good verbal with @RishabPant777.



Now it's the Indian keeper's turn to give some lip back!#AUSvIND pic.twitter.com/j2114q5ABP