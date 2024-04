VIDEO: ऋषभ पंत के SIX से चोटिल हुआ कैमरामैन, DC vs GT मैच के बाद कप्तान ने माफी मांग जीता दिल

DC vs GT Rishabh Pant: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई। पंत ने जीटी के खिलाफ 88 रनों की धुआंधार पारी खेली जिसके दम पर टीम टूर्नामेंट की चौथी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। पंत ने अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन छक्कों में से ऋषभ पंत एक शॉट बीसीसीआई के कैमरामैन को जाकर लगा, गेंद लगने से कैमरामैन चोटिल हो गया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने मैच के बाद कैमरामैन से माफी मांगी और जल्द ठीक होने की दुआ भी की। आईपीएल के अधिकारिक एक्स अकाउंट पर पंत का यह वीडियो शेयर किया गया है।

ऋषभ पंत ने मोहित शर्मा के 16वें ओवर की पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। यह सिक्स कैमरामैन के जाकर लगा।

𝙋𝘼𝙉𝙏𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘! FIFTY 🆙 for the @DelhiCapitals skipper, who aims to finish on a high with such serious shots 😎 Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 #TATAIPL | #DCvGT | @RishabhPant17 pic.twitter.com/Vc8ZXRBngj

मैच के बाद कैमरामैन से माफी मांगते हुए ऋषभ पंत ने कहा, "सॉरी देबाशीष भाई...आपको चोट पहुंचाने का कोई इंटेट नहीं था, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी ठीक होएं और गुड लक।"

ऋषभ पंत का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं।

One of the camerapersons from our BCCI Production Crew got hit during the #DCvGT match.



Rishabh Pant - Delhi Capitals' captain and Player of the Match - has a special message for the cameraperson. #TATAIPL | @DelhiCapitals | @RishabhPant17 pic.twitter.com/wpziGSkafJ