VIDEO: रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को कहा 'संत', फिर मांगी माफी

India vs West Indies 2019, 3rd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी-20 में युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 42 गेंदों में 65 रन की आक्रामक पारी खेली। गुयाना में भारत ने मैच जीत कर टी-20 सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। मैच विनिंग पारी खेलने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टी-20 मैच के हीरो ऋषभ पंत का इंटरव्यू लिया। इस बातचीत की शुरुआत बेहद मजेदार अंदाज में हुई, जब रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत का परिचय देते वक्त उन्हें ऋषभ संत कहा। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ी हंसने लगे।

बीसीसीआई ने ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के इस मजेदार इंटरव्यू को अपने ऑफिशियल टि्वटर पेज पर शेयर किया है। रोहित शर्मा को इस मैच में विश्राम दिया गया था। मैच के बाद इस इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा को बताया कि किस तरह कभी कभी असफलता आपको कुंठित कर देती है।

युवा विकेटकीपर ने तीसरे टी-20 में नाबाद 65 रन की पारी खेली। इस सीरीज में कुछ खराब पारियों के बाद अंततः पंत ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की अच्छी धुनाई की। ऋषभ पंत ने रोहित से बहुत से मुद्दों पर बात की। रोहित ने उनसे पूछा कि क्या असफल होने पर वह कुंठित होते हैं तो इस युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ने कहा, ''कई बार आप कुंठित हो जाते हैं, लेकिन हर तरह के उतार-चढ़ाव के बाद आपको अपने खेल की ही तरफ लौटना होता है।''

ऋषभ पंत ने कहा कि जब वह विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका फोकस बड़ी साझेदारी करना था। साथ वह सोच रहे थे कि अंतिम पांच सात ओवरो में रन गति बढ़ाई जा सकती है।

