स्लेजिंग पर बोले ऋषभ पंत, मुझे कोई उकसाएगा तो जवाब दूंगा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट काफी शानदार रहा, लेकिन इसके साथ ही भारतीय और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के बीच लगातार नोकझोंक ने भी फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। यूं तो लगभग हर टेस्ट मैच में भी दोनों टीमों के बीच स्लेजिंग हुई, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन और भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की मैदान पर नोकझोंक काफी मजेदार रही।

जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पैन लगातार स्लेजिंग कर रहे थे। पैन ने पंत को यह भी कहा कि जब वह अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने ले जाए तो वह उनके लिए बेबीसिटर का काम कर सकते हैं।

इस सारी नोकझोंक का स्तर यहां तक पहुंच गया कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन को एक ईवेंट के दौरान पंत से कहना पड़ा, तुम सही स्लेजिंग कर रहे थे। तुम्हारा स्वागत है। हमें प्रतियोगी खेल पसंद हैं।

जब ऋषभ पंत से बैंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह सब अच्छी भावना के साथ किया गया था। जो भी मुझे उकसाएगा, मैं उसे जवाब दूंगा। ऋषभ पंत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, ''मैं ऐसा ही हूं, अगर कोई मुझे उकसाएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अपनी टीम के लिए यह मेरी जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं आचार संहिता भी जानता हूं। मैं अपने मूल्यों से वाकिफ हूं। मैंने स्लेजिंग की और लोगों ने इसे पसंद किया।''

मेलबर्न टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत और बेबी सिटिंग का किस्सा शुरू हुआ था। दरअसल, मेलबर्न टेस्ट के दौरान जब पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तब विकेटकीपिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने उन्हें तंग करते हुए कहा था कि, अब वनडे और टी20 टीम में धौनी की वापसी हो गई है। ऐसे में अब तुम खाली हो जाओगे तो मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग कर लेना। मैं अपनी पत्नी को सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा।

Tim Paine doing some recruiting for the @HurricanesBBL out in the middle of the 'G... 😂 #AUSvIND pic.twitter.com/6btRZA3KI7