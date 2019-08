INDvsWI, 1st T20: ऋषभ पंत में दिखी धौनी की झलक, फैन्स ने की खूब तारीफ

India vs West Indies 2019, 1st T20: वेस्टइंडीज के वर्तमान दौरे से खुद को बाहर रखने वाले महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की गैरमौजूदगी में युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) विकेटों के पीछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विकेटकीपर के अलावा एक अच्छे फिनिशर रहे धौनी को मैदान पर डिसिजन रिव्यू सिस्टम (DRS) कब लेना है और कब नहीं इसकी भी खूब समझ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेले गए पहले टी-20 मैच में ऋषभ पंत में डीआरएस लेते वक्त धौनी की झलक नजर आई। सोशल मीडिया पर फैन्स ने भी पंत के इस फैसले की जमकर तारीफ की।

वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडरहिल में पहले टी20 में पंत ने धौनी के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की। वेस्टइंडीज की पारी के अंतिम ओवर में एक गेंद कीरोना पोलार्ड के पैड पर लगी। नवदीप सैनी की इस गेंद पर फील्डरों ने अपील की। हालांकि, भारतीय फील्डरों को लग रहा था कि गेंद पोलार्ड के बल्ले से छूकर पैड पर लगी है। लेकिन पंत तेजी से विराट के पास आए और उन्हें डीआरएस लेने के लिए कहा।

INDvsWI, 1st T20: नवदीप सैनी ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

आश्चर्यजनक रूप से गेंद कीरोन पोलार्ड के बल्ले से नहीं लगी थी। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और पोलार्ड 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टि्वटर पर यूजर्स ने ऋषभ पंत की तुलना धौनी से शुरू कर दी।

Rishabh Pant plays one bad shot and everyone trolls and bashes him.



Where were you social media warriors, when he done brilliant keeping today and got one DRS call brilliantly?



He is 21. He is currently the BEST young keeper in India. @RishabhPant17 champ 💪💙#WIvsIND