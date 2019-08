INDvsWI, 3rd T20I: ऋषभ पंत ने गुयाना में मचाया धमाल, तोड़ा धौनी का रिकॉर्ड

India vs West Indies 2019, 3rd T20I: टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ के बल्ले ने दो मैचों में फ्लॉप शो दिखाने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच में रन उगले। ऋषभ पंत ने 42 गेंदों पर नाबाद 65 रन की पारी खेली, जो उनका इस प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर भी है। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए। इस दौरान पंत का स्ट्राइक रेट 154.76 का रहा। इस मैच में नाबाद 65 रनों की पारी खेलकर ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धौनी को पीछे छोड़ दिया है।

इस पारी के साथ ऋषभ पंत भारत के तरफ से विकेटकीपर के तौर पर टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए है। उन्होंने महेंद्र सिंह धौनी के 56 रनों के आकड़े को पीछे छोड़ कर यह मुकाम हासिल किया।

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर

- ऋषभ पंत vs वेस्टइंडीज- 2019 (नाबाद 62 रन)

- महेंद्र सिंह धौनी vs इंग्लैंड- 2017 (56 रन)

- महेंद्र सिंह धौनी vs दक्षिण अफ्रीका- 2017 (नाबाद 52 रन)

भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य था। विराट कोहली ने 45 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 59 रन बनाए, जबकि पंत ने 42 गेंदों पर नाबाद 62 रन की पारी खेली। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की।

इससे पहले दो मैचों में खराब प्रदर्शन की वजह से ऋषभ पंत को काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। उन्होंने पहले टी-20 मैच में 2 और दूसरे में 4 रन बनाए थे। दोनों ही मैचों में पंत खराब शॉट खेलने की वजह से आउट हुए थे। 21 साल के पंत को महेंद्र सिंह धौनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिन्हें लगातार आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, लेकिन तीसरे टी-20 मैच में पंत ने अपने बल्ले से आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं।