फैन गर्ल ने कहा I LOVE YOU तो शरमा गए ऋषभ पंत, देखें- VIDEO

India vs South Africa: भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत बहुत थोड़े वक्त में फैन्स के बीच काफी पॉपुलर हो गए हैं। उनके स्टाइलिश अंदाज की वजह से कई लड़कियां भी उनकी फैन बन गई हैं। हालांकि, पिछले काफी वक्त से वह बल्ले से परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। बावजूद इसके उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक महिला फैन ने 21 साल के इस विकेटकीपर को सबके सामने प्रपोज कर दिया, जिसके बाद ऋषभ पंत शरमाने लगे।

बेंगलुरु में खेले गए तीसरे और अंतिम टी-20 मैच से पहले ऋषभ पंत एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैन्स को ऑटोग्राफ दे रहे थे। पंत फैन्स को ऑटोग्राफ देने के साथ-साथ स्माइल भी कर रहे थे, लेकिन तभी फैन्स की भीड़ में से एक लड़की की आवाज सुनाई दी।

इस फैन गर्ल ने चिल्ला कर कहा- आई लव यू ऋषभ... इस आवाज ने ऋषभ पंत को हैरान कर दिया। इसके बाद ऋषभ पंत नीचे देखते हुए शरमाने लगे। पंत चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके चेहरे पर शरम भी साफ देखी जा सकती थी। सोशल मीडिया पर पंत के शरमाने का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

जिस लड़की ने ऋषभ पंत को प्रपोज किया, उसने ही इस वीडियो को अपने टि्वटर अकाउंट से शेयर भी किया है। साल्वी पटेल नाम की इस फैन ने इस वीडिो को शेयर करते हुए लिखा- कम से कम ऋषभ पंत जानते हैं कि मैं उन्हें प्यार करती हूं। OMG देखिए वह कैसे ब्लश कर रहे हैं।

Atleast @RishabhPant17 knows I love him😂 omg look at how he blushed in the end😭😂 #RishabhPant pic.twitter.com/9ktmY87r4D