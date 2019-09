INDvsSA: पंत और अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए एक साथ हुए तैयार, विराट ने दी सफाई

India vs South Africa, 3rd T20I at Bengaluru: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी-20 मैच नौ विकेट से हारने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस बात का खुलासा किया है कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में से किसे नंबर चार पर खिलाया जाए इसे लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी। तीसरे टी-20 में जब शिखर धवन आउट हुए तो ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) दोनों ही ड्रेसिंग रूम से एक साथ बाहर आ गए थे।

विराट कोहली ने कहा कि टीम नंबर 4 पर किसे खिलाएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ओवर बचे हुए हैं। इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज है। कोहली ने कहा, ''मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। बल्लेबाजी कोच ने दोनों से कुछ कहा था, जिसकी वजह से गलतफहमी हुई। वे दोनों ही नंबर चार पर खेलना चाहते थे। यदि वे दोनों पिच पर पहुंच जाते तो यह बहुत हास्यास्पद स्थिति होती।''

भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस फैसले पर विराट कोहली ने कहा इसकी वजह यह थी कि टीम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए। कोहली ने कहा, ''हां, हम बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। इसलिए हमने पहले बल्लेबाजी चुनी थी। पहले हमारा अनुभव रहा कि हम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20-30 रन कम रह जाते हैं। लेकिन इस बार पिच ने हमें ऐसा कर पाने की इजाजत नहीं दी।''

मैच के बाद विराट कोहली ने कहा, ''इस मैच के आधार पर गेंदबाजों की परफॉर्मेंस को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत कम रन बनाए थे। गेंदबाज हर समय दबाव में रहे। वे जानते थे कि एक-दो खराब ओवर हमसे मैच छीन लेगा। वाशिंगटन सुंदर और चाहर ने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन 130 रनों का बचाव करना आसन नहीं होता। यदि हमने 170 रन बनाए होते तो बढ़िया मुकाबला होता।''

