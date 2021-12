हिंदी न्यूज़ क्रिकेट गेंदबाजों को प्रेरित न कर पाने पर रिकी पोंटिंग ने उठाए जो रूट की कप्तानी पर सवाल, पूछा- फिर आप कप्तान क्यों हैं

गेंदबाजों को प्रेरित न कर पाने पर रिकी पोंटिंग ने उठाए जो रूट की कप्तानी पर सवाल, पूछा- फिर आप कप्तान क्यों हैं

भाषा,नई दिल्ली Mohan Kumar Tue, 21 Dec 2021 02:18 PM