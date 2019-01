रिकी पोंटिंग को रिषभ पंत में दिखती है एडम गिलक्रिस्ट की झलक, बताया एमएस धौनी से बेहतर बल्लेबाज

सिडनी टेस्ट मैच में नाबाद 159 रनों की पारी खेलकर भारतीय रिकॉर्ड स्थातिप करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत की क्रिकेट जगत में जमकर तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी पंत की तारीफों के पुल बांधे हैं। टेस्ट क्रिकेट में रिषभ पंत का यह दूसरा शतक है। जिसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की धतरी पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर थे जिन्होंने साल 1967 में एडिलेड ओवल में 89 रनों की पारी खेली थी। रिकी पोंटिंग ने रिषभ पंत की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे।

