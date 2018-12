पर्थ टेस्ट मैच के लिए रिकी पोंटिंग ने कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान टिम पेन को दी एक खास सलाह

एडिलेड ओवल में खेले गए चार टेस्ट मैचों की 'बॉर्डर-गावस्कर टॉफी' सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के हाथों 31 रन से हार झेलनी वाली आॅस्ट्रेलियाई टीम को पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कुछ सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि आॅस्ट्रेलिया को पर्थ में 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। रिकी पोंटिंग ने टीम के बल्लेबाजी क्रम में भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करने के लिए कहा है। उनका मानना है कि एक टेस्ट मैच में मिली हार के बाद टीम में किसी भी प्रकार का बदलाव एक प्रकार की अनावश्यक प्रतिक्रिया होगी। रिकी पोटिंग ने कहा कि एक टेस्ट मैच में हार के बाद आॅस्ट्रेलिया को आरोन फिंच को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गौरतलब है कि पोंटिंग का यह बयान अपने आप में विरोधाभाषी है। क्योंकि उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा था कि आरोन फिंच को एक टेस्ट ओपनर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए अपनी बल्लेबाजी में अभी बहुत सुधार की जरूरत है।

पर्थ टेस्ट के लिए आॅस्ट्रेलियाई टीम में कोई बदलाव नहीं चाहते रिकी पोंटिंग

गौरतलब है कि रिकी पोटिंग ने आॅस्ट्रेलियाई टीम के अपने साथी रहे माइक हसी के उस बयान से असहमति जताई है, जिसमें हसी ने कहा था कि नए बने पर्थ स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और ऐसे में आरोन फिंच की बजाए उस्मान ख्वाजा ओपनर के तौर पर बेहतर साबित हो सकते हैं। माइक हसी ने पर्थ में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा और मार्कस हैरिस को ओपनर के रूप में आजमाए जाने की वकालत की है। रिकी पोंटिंग ने हसी के विचार से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि यदि कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान टिम पेन को ऐसा लगा कि एडिलेड टेस्ट में आरोन फिंच ओपनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक टेस्ट मैच में हार के कारण उन्हें अपने ही फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। पोंटिंग ने कहा कि यदि लैंगर और पेन को मार्कस हैरिस और उस्मान ख्वाला ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में बेहतर विकल्प लग रहे थे तो उन्होंने इस विकल्प को एडिलेड टेस्ट मैच में ही क्यों नहीं आजमाया।

