आईसीसी 'हाल ऑफ फेम' में शामिल हुए रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर को अभी भी है इंतजार

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को 'आईसीसी हाल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है। इस अवसर पर पोंटिंग को उनके हमवतन और आईसीसी क्रिकेट हाल ऑफ फेम में शामिल ग्लेन मैकग्रा ने स्मृति चिन्ह के तौर पर कैप सौंपी। यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एमसीजी पर तीसरे टेस्ट मैच के चाय काल के विश्राम के दौरान आयोजित किया गया। गौरतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी तक आईसीसी के हाल ऑफ फेम में शामिल नहीं हो सके हैं। भारत की ओर से बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ इस सम्मानित क्लब के सदस्य हैं।

“It’s an incredible feeling, I think for it to happen here at the MCG is what makes the whole thing a little bit more special." - Ricky Ponting on his induction into the ICC Cricket Hall of Fame.



