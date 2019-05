Election 2019: PM मोदी को सुरेश रैना ने इस खास अंदाज में दी बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली से शानदार जीत दर्ज करने के करीब हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौतम गंभीर ने पहली बार चुनाव लड़ा और शानदार आगाज किया। गौतम गंभीर के खिलाफ आम आदमी पार्टी से आतिशी और कांग्रेस से अरविंद सिंह लवली ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़े। गंभीर शाम को 5:30 बजे तक 357604 वोटों से आगे हैं। उनके बाद अरविंद सिंह लवली हैं। गंभीर को 54.88 फीसदी वोट मिले हैं।

गंभीर को शाम 5:30 बजे तक 640355 वोट मिल चुके हैं, अरविंद सिंह लवली को 289446 वोट और आतिशी को 204633 वोट मिले हैं। वहीं टीम इंडिया के क्रिकेटर सुरेश रैना ने भाजपा की शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। रैना ने ट्विटर पर लिखा, 'एक और पारी का शानदार आगाज। इस जीत के लिए आपको बधाई नरेंद्र मोदी।'

A glorious start to yet another innings. Congratulations on the clean victory, @narendramodi ji. — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 23, 2019

सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के फैन्स ने भी उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। गंभीर ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उसके बाद से वो सेना, जवानों और बाकी सामाजिक मुद्दों पर ट्विटर के जरिए अपनी राय रखा करते थे। गौरतलब है कि गंभीर अपनी राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं और यही वजह रही कि उन्हें भाजपा से टिकट मिला।

The one who wants to see..India to b developed is with modiji ..

Thank u...Raina!!!!#JaiHind🙏🇮🇳🇮🇳🙏 — Chowkidar Riya Agrahari (@Riyaagrahari8) May 23, 2019

Unbelievable how Atishi is trailing on delhi seat to gambhir😂 ,Gambhir is that engineer who open his books a night before exams writes shit and still tops the sem. #loksabhaElections2019results #atishi #gautamgambhir — Ketan🇮🇳 (@rofl_nagpurian) May 23, 2019

क्रिकेट के मैदान पर आक्रामक रुख के लिए मशहूर रहे इस खिलाड़ी ने राजनीति में भी अपनी जबरदस्त शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। गौतम गंभीर ने 2007 के टी20 विश्वकप में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2011 के आईसीसी विश्व कप में भी गंभीर ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन बनाए थे।