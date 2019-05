खलील अहमद के विकेट सेलिब्रेशन का विराट कोहली ने उड़ाया मजाक- VIDEO

इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का विकेट लेना किसी भी गेंदबाज का सपना हो सकता है। शनिवार को जब खलील अहमद ने विराट को आउट किया तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। खलील को लग रहा था वह चांद पर पहुंच गए हैं। हालांकि, मैच के बाद विराट कोहली ने खलील अहमद के इस सेलिब्रेशन का जमकर मजाक बनाया।

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खलील अहमद के सेलिब्रेशन का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के इस मजाक पर सभी खिलाड़ी जोर का ठहाका लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

विराट कोहली भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वह हाथों से इशारे करके खलील अहमद का मजाक उड़ाते हैं और फिर वहां खड़े सभी खिलाड़ी हंसने लगते हैं।

Virat Kohli is such an amazing guy. Here he mocks Khaleel’s celebration after Khaleel dismissed him. Always happy when youngsters do well. Can remember the way he rejoiced Karun Nair’s success. pic.twitter.com/y1OtzdqbNR