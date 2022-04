राजस्थान के बल्लेबाजों से मार खाने के बाद आरसीबी का यह गेंदबाज सोशल मीडिया हो रहा ट्रोल, फैंस ने लगाई क्लास

सिराज को राजस्थान के बल्लेबाजों ने जमकर धोया। विराट का सबसे विश्वसनीय यह गेंदबाज राजस्थान के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने चार ओवरों की गेंदबाजी में कुल 43 रन लुटा दिए और इस दौरान उनका इको

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Wed, 06 Apr 2022 10:07 AM

इस खबर को सुनें