RCB vs MI: विराट कोहली को आउट देने के फैसले पर हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर फैंस का फूटा गुस्सा

आईपीएल 2022 के 18वें मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले के अंत होते होते एक विवाद ने तूल पकड़ ली। यह विवाद तब शुरू हुआ जब थर्ड अंपायर ने विराट कोहली को LBW आउट करार दिया जबकि गेंद उनके बैट पर पहले लगी थी। विराट कोहली 48 रन बनाकर आउट हुए। कोहली के आउट होने से आरसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैक्सवेल ने आकर पहली दो गेंदों पर दो चौके लगाकार आरसीबी को जीत दिलाई। इस जीत के साथ फाफ डु प्लेसी की यह टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है।

विराट कोहली को आउट करार देने का यह किस्सा 19वें ओवर का है। यह ओवर डेवाल्ड ब्रेविस डालने आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को विकेट के आगे फंसाया। बड़ी अपील के साथ मुंबई के फील्डरों ने अंपायर से आउट की अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट भी करार दिया।

कोहली जानते थे कि गेंद उनके बैट से पहले टकराई है जिस वजह से उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया। कोहली इस रिव्यू के लिए कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। थर्ड अंपायर ने जब अल्ट्रा एज में चैक किया तो उन्होंने पाया कि गेंद बैट और पैड पर एक साथ लग रही है जिस वजह से उन्होंने अंपायर के फैसले के साथ जाने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने कोहली को LBW आउट करार दिया।

कोहली को आउट देने के इस फैसले को फैंस ने गलत बताया और ट्विटर पर गुस्सा जाहिर किया-

