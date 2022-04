RCB vs MI: प्रैक्टिस के दौरान बोल्ड होने पर विराट कोहली हुए गुस्सा, बैट से स्टंप को चाहते थे उड़ाना, देखिए वीडियो

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली एमसीए स्टेडियम में नेट्स में अपनी बल्लेबाजी पर काम करते हुए देखे गए।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 09 Apr 2022 06:09 PM

इस खबर को सुनें