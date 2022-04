हिंदी न्यूज़ क्रिकेट MI vs RCB IPL 2022: रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी हार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए कहा- मैं ही गलत...

टीम की लगातार चौथी हार के बाद कप्तान रोहित ने इस पर अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टीम को ऑलराउंड प्रदर्शन करने की जरूरत है। कप्तान ने साथ ही इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि

लाइव हिन्दुस्तान टीम,पुणे Ezaz Ahmad Sun, 10 Apr 2022 07:07 AM

