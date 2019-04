IPL 2019 में पहली जीत के बाद विराट ने अनुष्का के बारे में कही ये बात

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की साझेदारी और अन्य खिलाड़ियों के समर्थन ने आखिरकार आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ पहली जीत दिला दी। इस मौके पर विराट कोहली ने कहा, ''हम दोनों लंबी साझेदारियां करने में सक्षम हैं क्योंकि हम दोनों एक जैसा खेलते हैं। हम दोनों विकेट के बीच अच्छा दौड़ते हैं। और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं।''

आईपीएल के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किए एक वीडियो में विराट कोहली ने कहा, ''डिविलियर्स के साथ बल्लेबाजी करना हमेशा सुखद होता है। बिना कुछ कहे भी हम गेम के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं।'' विराट कोहली ने कहा, ''मैदान पर हम दोनों बहुत इंटेंस थे और इसका उन्हें लाभ मिला, उस दिन इस बात ने हमारे पक्ष में माहौल बनाया।''

खेल पर पत्नी अनुष्का के प्रभाव पर कोहली ने कहा, ''हमारी शादी को एक साल से ज्यादा हो चुका है। मेरे जीवन में जो सबसे अच्छी बात हुई है वह है अनुष्का से शादी। उन्होंने मेरी दुनिया बदल दी है। मेरे पास दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी, सबसे खूबसूरत इंसान और मजबूती देने वाली शख्सियत है।''

उन्होंने कहा, ''पहले में हर समय तनाव में रहता था लेकिन अनुष्का ने मुझे मोटीवेट किया, खेल से दूर हमने एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारा। मेरे ख्याल से मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसा व्यक्ति है जो मेरे माइंडसैट को समझता है। लिहाजा मैं फिर से अनुष्का के साथ क्वालिटी समय गुजारना चाहता हूं क्रिकेट से मुक्त होकर।''

