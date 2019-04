RCBvsKXIP: विराट कोहली ने सुरेश रैना को छोड़ा पीछे, इस एलीट क्लब में हुए शामिल

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 174 रनों का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल का अपना 36वां अर्द्धशतक पूरा किया। विराट कोहली ने इस मैच में 67 रनों की पारी खेली। मोहाली में अपनी इस पारी के साथ ही कोहली ने सुरेश रैना के टी-20 में 8145 रनों को भी पीछे छोड़ दिया है।

दिलचस्प बात है कि विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सुरेश रैना से 48 पारियां कम खेलीं। पूरी दुनिया की बात की जाए तो केवल पांच खिलाड़ी इस रिकॉर्ड में विराट कोहली से आगे हैं। क्रिस गेल, ब्रैंडन मैक्कुलम, कीरोन पोलॉर्ड, शोएब मलिक और डेविड वॉर्नर। लेकिन विराट का औसत इन पांचों से ज्यादा है। यही बात कोहली को परफेक्ट बल्लेबाज साबित करती है।

शनिवार (13 अप्रैल) के मैच में 174 रनों का पीछा करते हुए पहले विराट कोहली ने पार्थिव पटेल के साथ 43 रन की भागीदारी की। पटेल ने 23 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन आरसीबी के लिए यह मजबूत शुरुआत थी। इसके बाद कोहली ने एबी डिविलियर्स के साथ लंबी साझेदारी की।

आईपीएल के 12वें संस्करण में बैंगलोर को छह मैच हारने के बाद पहली जीत मिली है। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली को 'विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर' की सूची में लगातार तीसरे साल भी आया।

साल 2018 में उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 2735 रन बनाए। दिसंबर में ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट बल्लेबाज का खिताब जीता था। डॉन ब्रेडमैन (10 बार) और जैक होब्स (8 बार) के बाद विराट कोहली अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने तीन बार 'क्रिकेट ऑफ द ईयर' का खिताब जीता है।

A victory to cherish for the @RCBTweets here in Mohali 🙌🙌 pic.twitter.com/vdUitnvd4R