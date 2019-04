VIDEO: लाइव मैच में गेल के गले लगे चहल, फैन्स ने दिया मजेदार रिएक्शन

विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपनी पहली जीत के लिए बेचैन थी। कप्तान विराट कोहली (67) और एबी डिविलियर्स (नाबाद 59) के शानदार अर्धशतकों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी लगातार हार का गतिरोध तोड़ते हुए शनिवार (13 अप्रैल) को किंग्स इलेवन पंजाब को आठ विकेट से हराकर आईपीएल-12 में पहली जीत का स्वाद चख लिया।

बैंगलोर ने लगातार छह मैच हारने के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की और टूनार्मेंट में अपनी उम्मीदों को कायम रखा। पंजाब ने टी-20 के बेताज बादशाह क्रिस गेल के बेहतरीन नाबाद 99 रन की बदौलत चार विकेट पर 173 रन बनाए, लेकिन बैंगलोर ने 192 ओवर में दो विकेट पर 174 रन बनाकर जीत अपने नाम की।

इस कड़े मुकाबले के बीच एक वाकया मैच के दौरान ऐसा हुआ, जिसमें रिस्ट स्पिनर यजुवेंद्र चहल और वेस्टइंडीज के सुपर स्टार क्रिस गेल के बीच भाइयों वाला प्यार (Bromance) दिखाई दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों मैदान पर भी अक्सर हंसी-मजाक करते रहते हैं।



जब चहल गेंदबाजी के कर रहे थे तो गेल बेहद आक्रामक थे। पारी के सातवें ओवर में चहल मजाक कर रहे थे। गेल ने भी इसका जवाब हंसकर दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक-दूसरे से गले मिले। गेल और चहल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

What do you reckon the conversation is all about between @yuzi_chahal and the Big Fella @henrygayle?#KXIPvRCB pic.twitter.com/W8kBPtFhVK