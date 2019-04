VIDEO: डिविलियर्स ने एक हाथ से जड़ा छक्का, स्टेडियम की छत पर पहुंची गेंद

खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (नाबाद 82) और मार्कस स्टॉयनिस (नाबाद 46) की आतिशी बल्लेबाजी और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए मात्र 66 गेंदों पर 121 रन की तूफानी अविजित साझेदारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आईपीएल-12 मुकाबले में बुधवार को 20 ओवर में चार विकेट पर 202 रन का विशाल स्कोर बना लिया।

डिविलियर्स ने 44 गेंदों पर नाबाद 82 रन में तीन चौके और सात छक्के लगाए जबकि स्टॉयनिस ने 34 गेंदों पर नाबाद 46 रन में दो चौके और तीन छक्के उड़ाए। दोनों के आतिशी प्रहारों से बेंगलुरु ने अंतिम तीन ओवरों में 64 रन ठोक डाले। डिविलियर्स का आईपीएल में यह 33वां अर्धशतक था।

डिविलियर्स ने 18वें ओवर में एक छक्का उड़ाने सहित 16 रन बटोरे। दक्षिण अफ्रीका के 360 डिग्री बल्लेबाज कहे जाने वाले डिविलियर्स ने 19वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर लगातार तीन छक्के मारे और इस ओवर में 21 रन पड़े।

आखिरी ओवर में हार्डस विलजोएन की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने छक्का मारा जिसके बाद स्टॉयनिस ने इस ओवर की अंतिम चार गेंदों पर 4,6,4,6 उड़ाए। इस ओवर में 27 रन गए। 20 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 202 रन पहुंच चुका था।

इस दौरान डिविलियर्स ने 95 मीटर लंबा छक्का जडा़। यह छक्का इतना शानदार था कि गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी।

WATCH: One handed, out of the ground - AB style 😮😮



Full video here 📹📹 https://t.co/Fi20zy6EYm #RCBvKXIP pic.twitter.com/Drs7UBrQDb